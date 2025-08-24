Россияне заявили о пожаре на Курской АЭС: есть ли угроза радиации

Очевидцы сообщают о пожаре вблизи Курской АЭС в Курчатове.

Горит трансформаторный блок. Другие российские СМИ со ссылкой на пресс-службу АЭС пишут, что он не является частью атомной станции, кроме того, был разгружен на 30%.

Электроснабжение в городе работает в обычном режиме, угрозы безопасности нет.

Позже в Telegram-канале Курской АЭС написали, что 24 августа в 00:26 по московскому времени вблизи станции ПВО сбило боевой беспилотный летательный аппарат. Во время падения он взорвался, в результате чего был поврежден трансформатор собственных нужд. Возгорание потушили, пострадавших нет.

Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не менялся и соответствует естественным значениям.