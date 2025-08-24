Росіяни заявили про пожежу на Курській АЕС: чи є загроза радіації
На Курській атомній електростанції сталася пожежа - загорівся трансформаторний блок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Очевидці повідомляють про пожежу поблизу Курської АЕС у Курчатові.
Горить трансформаторний блок. Інші російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу АЕС пишуть, що він не є частиною атомної станції, крім того, був розвантажений на 30%.
Електропостачання в місті працює в звичайному режимі, загрози безпеці немає.
Пізніше в Telegram-каналі Курської АЕС написали, що 24 серпня о 00:26 за московським часом поблизу станції ППО збило бойовий безпілотний літальний апарат. Під час падіння він вибухнув, внаслідок чого було пошкоджено трансформатор власних потреб. Загоряння погасили. Постраждалих немає.
Радіаційний фон на промисловому майданчику Курської АЕС і прилеглої території не змінювався і відповідає природним значенням.
Оновлено о 4:38
В ніч на 24 серпня Курську область, як і низку інших областей Росії, атакували невідомі дрони.
Міноборони Росії повідомило, що 57 безпілотників було знищено над територіями Брянської, Калузької, Смоленської, Курської, Ленінградської, Тверської, Новгородської, Орловської, Тамбовської областей, Московського регіону, Республіки Чувашія та акваторією Чорного моря.
Раніше РБК-Україна писало, що 23 серпня низка російських аеропортів припинили приймання і випуск літаків через атаку невідомих дронів. У Росавіації заявляли про призупинення польотів в аеропортах Саратова, Волгограда, Калуги, Тамбова, Нижнього Новгорода, Ульяновська, Кірова, Нижньокамська, Казані, і навіть у московському аеропорту "Шереметьєво".