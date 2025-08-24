ua en ru
Россияне заявили о пожаре на Курской АЭС: есть ли угроза радиации

Россия, Воскресенье 24 августа 2025 03:50
Россияне заявили о пожаре на Курской АЭС: есть ли угроза радиации Фото: Курская атомная электростанция (Википедия)
Автор: РБК-Украина

На Курской атомной электростанции произошел пожар - загорелся трансформаторный блок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Очевидцы сообщают о пожаре вблизи Курской АЭС в Курчатове.

Горит трансформаторный блок. Другие российские СМИ со ссылкой на пресс-службу АЭС пишут, что он не является частью атомной станции, кроме того, был разгружен на 30%.

Электроснабжение в городе работает в обычном режиме, угрозы безопасности нет.

Позже в Telegram-канале Курской АЭС написали, что 24 августа в 00:26 по московскому времени вблизи станции ПВО сбило боевой беспилотный летательный аппарат. Во время падения он взорвался, в результате чего был поврежден трансформатор собственных нужд. Возгорание потушили, пострадавших нет.

Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не менялся и соответствует естественным значениям.

Обновлено в 4:38

В ночь на 24 августа Курскую область, как и ряд других областей России, атаковали неизвестные дроны.

Минобороны России сообщило, что 57 беспилотников было уничтожено над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, Московского региона, Республики Чувашия и акваторией Черного моря.

Ранее РБК-Украина писало, что 23 августа ряд российских аэропортов прекратили прием и выпуск самолетов из-за атаки неизвестных дронов. В Росавиации заявляли о приостановке полетов в аэропортах Саратова, Волгограда, Калуги, Тамбова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Кирова, Нижнекамска, Казани, и даже в московском аэропорту "Шереметьево".

