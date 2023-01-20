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Росіяни заявили про перший знищений Abrams під Соледаром. В ЦПД висміяли фейк

Фото: Росіяни заявили про перший знищений Abrams під Соледаром. В ЦПД висміяли фейк (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові заявили про нібито знищення першого американського танку М1 Abrams під Соледаром. Однак, Україна досі не отримала їх від США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центр протидії дезінформації.

Росіяни заявили про те, що знищили американський танк зі звичайного РПГ-18 "Муха".

"Насправді це – примітивний фейк роспропаганди зі старим фото, що зроблено не в Україні. Окупантів не бентежить той факт, що Україні США поки що не передала жодного такого танку", - пише ЦПД.

Водночас окупанти не додумались прибрати зелене дерево, яке видніється на задньому плані фотографії.

Фото: Росіяни заявили про перший знищений Abrams під Соледаром. В ЦПД висміяли фейк (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в РНБО розвіяли фейки росіян щодо авіакатастрофи у Броварах.

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