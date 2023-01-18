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Авіакатастрофа у Броварах: в РНБО розповіли про фейки, які поширює пропаганда РФ

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Середа 18 січня 2023 19:58
Авіакатастрофа у Броварах: в РНБО розповіли про фейки, які поширює пропаганда РФ Фото: Авіакатастрофа у Броварах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер, на якому перебувало керівництво МВС України. Російська пропаганда встигла створити декілька фейків щодо цієї трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

ФЕЙК 1. Збиття гвинтокрила українською ППО.

ПРАВДА. Це була одна з перших і найменш ймовірних версій, оскільки жодного стороннього об'єкта в небі не було зафіксовано

ФЕЙК 2. Це саме той неякісний гвинтокрил, який закупив у 2018 році колишній глава МВС.

ПРАВДА. Це дезінформація, оскільки усі гвинтокрили проходять технічний огляд перед вильотом, і якби було виявлено несправність, йому б не дали дозвіл на виліт, або замінили б на справний.

"Однією з пізніх версій була містична історія щодо "замовленого" вбивства екіпажу російськими спецслужбами для нарощування паніки та страху, що всі українці беззахисні перед "великою Росією", - йдеться у повідомленні.

Також в РНБО зазначили, що найцинічніше виглядало повідомлення керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який намагався висловити співчуття, що є маніпуляцією, оскільки його "елітні" вояки продовжують вбивати українців.

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, вранці у Броварах Київської області розбився гелікоптер.

Станом на 15:45, 18 січня, було завершено пошуково-рятувальні роботи. На місці авіакатастрофи виявили 14 загиблих.

Усі деталі події можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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РНБО Російська Федерація Київська область Бровари
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