Россияне заявили о том, что уничтожили американский танк из обычного РПГ-18 "Муха".

"На самом деле это - примитивный фейк роспропаганды со старым фото, сделанным не в Украине. Оккупантов не смущает тот факт, что Украине США пока не передала ни одного такого танка", - пишет ЦПД.

В то же время оккупанты не додумались убрать зеленое дерево, которое виднеется на заднем плане фотографии.

Фото: Россияне заявили о первом уничтоженном Abrams под Соледаром. В ЦПД высмеяли фейк (t.me/CenterCounteringDisinformation)