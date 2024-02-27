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Росіяни заявили про атаки дронів у Брянській та Бєлгородській областях

Вівторок 27 лютого 2024 06:46
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Росіяни заявили про атаки дронів у Брянській та Бєлгородській областях Фото: дрони атакували Брянську область у Росії (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У ніч на 27 лютого два невідомих безпілотники атакували Брянську область Російської Федерації.

Про це заявив губернатор області Олександр Богомаз, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram чиновника.

За його словами, протиповітряна оборона начебто збила дрони.

"Постраждалих і руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Міноборони РФ повідомили, що крім Брянської, ППО також збила один безпілотник над територією Бєлгородській області.

Повітряні атаки в Росії

Вночі 25 лютого росіяни заявили про атаку дронів над Бєлгородською областю й акваторією Чорного моря.

Вночі 24 лютого у російському місті Липецьк прогриміла низка вибухів, після чого на території місцевого Новолипецького металургійного комбінату спалахнула пожежа. Підприємство атакували безпілотники.

Крім того, цієї ж ночі сили ППО росіян збивали дрони в Курській і Тульській областях.

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що спецслужбам вдалося за останні декілька місяців значно скоротити експорт російських нафтопродуктів. За його словами нафтопереробні підприємства - законні цілі України.

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