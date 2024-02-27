Россияне заявили об атаках дронов в Брянской и Белгородской областях

В ночь на 27 февраля два неизвестных беспилотника атаковали Брянскую область Российской Федерации.

Об этом заявил губернатор области Александр Богомаз, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram чиновника.

По его словам, противовоздушная оборона якобы сбила дроны.

"Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", - говорится в сообщении.

Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что кроме Брянской, ПВО также сбила один беспилотник над территорией Белгородской области.

Воздушные атаки в России

Ночью 25 февраля россияне заявили об атаке дронов над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

Ночью 24 февраля в российском городе Липецк прогремел ряд взрывов, после чего на территории местного Новолипецкого металлургического комбината вспыхнул пожар. Предприятие атаковали беспилотники.

Кроме того, в эту же ночь силы ПВО россиян сбивали дроны в Курской и Тульской областях.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что спецслужбам удалось за последние несколько месяцев значительно сократить экспорт российских нефтепродуктов. По его словам нефтеперерабатывающие предприятия - законные цели Украины.

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