Росіяни з завтрашнього дня вимкнуть мобільний інтернет на окупованому Донбасі

З 11 лютого військові РФ вимикають мобільний інтернет на окупованих територіях Донецької та Луганської областей
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
За словами генштабу, росіяни вимикають мобільні мережі з метою обмеження доступу до інформації громадян України.
"Мобільні оператори "Фенікс" та "МКС" з 11 лютого вимикають користувачам мобільний інтернет ", - заявили в штабі.
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що російські окупанти вирішили повністю відключити мобільний інтернет на захопленій території Луганської області.
Крім того, найближчим часом росіяни можуть на невизначений час повністю відключити інтернет в тимчасово окупованому Маріуполі.
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