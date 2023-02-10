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Росіяни з завтрашнього дня вимкнуть мобільний інтернет на окупованому Донбасі

Фото: росіяни вимкнуть мобільний інтернет на окупованому Донбасі (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

З 11 лютого військові РФ вимикають мобільний інтернет на окупованих територіях Донецької та Луганської областей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За словами генштабу, росіяни вимикають мобільні мережі з метою обмеження доступу до інформації громадян України.

"Мобільні оператори "Фенікс" та "МКС" з 11 лютого вимикають користувачам мобільний інтернет ", - заявили в штабі.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що російські окупанти вирішили повністю відключити мобільний інтернет на захопленій території Луганської області.

Крім того, найближчим часом росіяни можуть на невизначений час повністю відключити інтернет в тимчасово окупованому Маріуполі.

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