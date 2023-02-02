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Окупанти відключать мобільний інтернет на території Луганської області

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Луганська область, Четвер 02 лютого 2023 15:01
Окупанти відключать мобільний інтернет на території Луганської області Фото: окупанти відключать мобільний інтернет на території Луганської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупанти вирішили повністю відключити мобільний інтернет на захопленій території Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Mash.

Тим часом в окупаційній "адміністрації" так званої ЛНР повідомляють, що "оператор МКС" з 11 лютого виключить послугу з надання інтернету з усіх тарифних планів.

На такий крок окупанти пішли з огляду на деякі рекомендації Федеральної антимонопольної служби РФ.

На обурення місцевих жителів "оператор" відповідає, що послуга буде обмежена за "розпорядженням органів виконавчої влади" до особливого "розпорядження".

Окупанти відключать мобільний інтернет на території Луганської області

Фото: на Луганщині повністю відключать інтернет (Telegram)

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти закривають міста Луганської області на в'їзд та виїзд.

Також у ГУР зазначали, що диктатор РФ Володимир Путін наказав військам захопити всю територію Донецької та Луганської областей України до березня.

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