Окупанти відключать мобільний інтернет на території Луганської області
Російські окупанти вирішили повністю відключити мобільний інтернет на захопленій території Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Mash.
Тим часом в окупаційній "адміністрації" так званої ЛНР повідомляють, що "оператор МКС" з 11 лютого виключить послугу з надання інтернету з усіх тарифних планів.
На такий крок окупанти пішли з огляду на деякі рекомендації Федеральної антимонопольної служби РФ.
На обурення місцевих жителів "оператор" відповідає, що послуга буде обмежена за "розпорядженням органів виконавчої влади" до особливого "розпорядження".
Фото: на Луганщині повністю відключать інтернет (Telegram)
Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти закривають міста Луганської області на в'їзд та виїзд.
Також у ГУР зазначали, що диктатор РФ Володимир Путін наказав військам захопити всю територію Донецької та Луганської областей України до березня.
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