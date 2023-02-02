Окупанти відключать мобільний інтернет на території Луганської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Mash .

Тим часом в окупаційній "адміністрації" так званої ЛНР повідомляють, що "оператор МКС" з 11 лютого виключить послугу з надання інтернету з усіх тарифних планів.

На такий крок окупанти пішли з огляду на деякі рекомендації Федеральної антимонопольної служби РФ.

На обурення місцевих жителів "оператор" відповідає, що послуга буде обмежена за "розпорядженням органів виконавчої влади" до особливого "розпорядження".

Фото: на Луганщині повністю відключать інтернет (Telegram)