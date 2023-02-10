RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне с завтрашнего дня выключат мобильный интернет на оккупированном Донбассе

Фото: россияне выключат мобильный интернет на оккупированном Донбассе (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

С 11 февраля военные РФ отключают мобильный интернет на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Генерального штаба ВСУ.

По словам генштаба, россияне отключают мобильные сети с целью ограничения доступа к информации граждан Украины.

"Мобильные операторы "Феникс" и "МКС" с 11 февраля выключают мобильный интернет пользователям", - заявили в штабе.

Напомним, недавно мы сообщали, что российские оккупанты решили полностью отключить мобильный интернет на захваченной территории Луганской области.

Кроме того, в ближайшее время россияне могут на неопределенное время полностью отключить интернет во временно оккупированном Мариуполе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛуганскДонбассДонецкая областьокупантиВойска РФ