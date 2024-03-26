Росіяни завезли нову партію книг у Херсонську область, - ЦНС

Нагадаємо, Росія готує працівників окупаційних адміністрацій за спецпрограмою. Зокрема окупанти запустили так звану програму та вже направлять на перший "курс навчання" 50 осіб.Такі дії спровоковані тим, що РФ так і не змогла знайти достатню кількість "радників".

Крім того, росіяни пропонують "ветеранам СВО" посади держслужбовців на окупованих територіях. Кожен окупант після закінчення контракту може залишитись на окупованих територіях України й отримати посаду в окупаційних структурах окупантів.

Таким чином у Кремлі планують подолати дефіцит кадрів та, переїжджаючи родинами, змінюють демографічний склад захоплених регіонів.

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