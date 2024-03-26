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Росіяни завезли нову партію книг у Херсонську область, - ЦНС

Фото: росіяни завезли нову партію книг у Херсонську область (РБК-Україна, використані фото - Кавун City)
Автор: Ксенія Вертебна

На тимчасово окуповані території Херсонської області росіяни завезли чергову партію пропагандистських книг з Рязані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Центру національного спротиву.

Традиційно більшість ввезених книг мають псевдоісторичний характер, оскільки Кремль розраховує саме на фейкове тлумачення історії у своїй пропаганді, йдеться у повідомленні. Ці книги були доставлені до бібліотек Скадовська, Генічеська та Чаплинки.

Натомість українські книги ворог або спалює, або викидає. Центр національного спротиву підкреслює, що кожна особа, дотична до політики русифікації та знищення української культурної спадщини, буде нести відповідальність.

Нагадаємо, Росія готує працівників окупаційних адміністрацій за спецпрограмою. Зокрема окупанти запустили так звану програму та вже направлять на перший "курс навчання" 50 осіб.Такі дії спровоковані тим, що РФ так і не змогла знайти достатню кількість "радників".

Крім того, росіяни пропонують "ветеранам СВО" посади держслужбовців на окупованих територіях. Кожен окупант після закінчення контракту може залишитись на окупованих територіях України й отримати посаду в окупаційних структурах окупантів.

Таким чином у Кремлі планують подолати дефіцит кадрів та, переїжджаючи родинами, змінюють демографічний склад захоплених регіонів.

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