Россияне завезли новую партию книг в Херсонскую область, - ЦНС

Напомним, Россия готовит работников оккупационных администраций по спецпрограмме . В частности, оккупанты запустили так называемую программу и уже направят на первый "курс обучения" 50 человек. Такие действия спровоцированы тем, что РФ так и не смогла найти достаточное количество "советников".

Кроме того, россияне предлагают "ветеранам СВО" должности госслужащих на оккупированных территориях . Каждый оккупант по окончании контракта может остаться на оккупированных территориях Украины и получить должность в оккупационных структурах оккупантов.

Таким образом, в Кремле планируют преодолеть дефицит кадров и, переезжая семьями, меняют демографический состав захваченных регионов.

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