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Росія готує працівників окупаційних адміністрацій за спецпрограмою, - ЦНС

Україна, Понеділок 25 березня 2024 16:19
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Росія готує працівників окупаційних адміністрацій за спецпрограмою, - ЦНС Фото: Росія готує працівників окупаційних адміністрацій (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Росія запустила програму підготовки "робітників" для окупаційних адміністрацій. На перший "курс навчання" загарбники направлять 50 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що дані дії спровоковані тим фактом, що країна-агресор так і не змогла знайти достатню кількість "радників".

Як повідомляють в ЦНС, навчати "держслужбовців" працювати в Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях будуть у російській академії народного господарства і держслужби.

"Майбутніх гауляйтерів навчатимуть працювати з ризиками, пов’язаними з політичною дестабілізацією на окупованих територіях", - зазначають в ЦНС.

Крім того, вони навчаться забезпечувати роботу "органів влади" в прифронтовій зоні та "протидіяти інформаційним атакам з боку західних спецслужб".

Росіяни шукають прибічників на окупованих територіях

Варто зауважити, що РФ веде жорстку політику фільтрації при призначенні на "держпосади" в окупаційних адміністраціях у захоплених регіонах. Росіяни прагнуть створити цілковито лояльну фіктивну владу, яка буде виправдовувати агресію Росії проти України та вести прокремлівську інформаційну політику.

Дані заходи є однією з тактик агресора по примусовій реінтеграції українського населення до складу РФ.

Так, росіяни набирають "ветеранів СВО" на держслужбу на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, що росіяни на окупованих територіях України анонсували призначення вбивць на керівні "посади" в "адміністрації". Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, окупанти придумали проєкт з переселення на захоплені території російських спеціалістів та військових із сім'ями.

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