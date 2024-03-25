Росія готує працівників окупаційних адміністрацій за спецпрограмою, - ЦНС

Росія запустила програму підготовки "робітників" для окупаційних адміністрацій. На перший "курс навчання" загарбники направлять 50 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Зазначається, що дані дії спровоковані тим фактом, що країна-агресор так і не змогла знайти достатню кількість "радників".

Як повідомляють в ЦНС, навчати "держслужбовців" працювати в Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях будуть у російській академії народного господарства і держслужби.

"Майбутніх гауляйтерів навчатимуть працювати з ризиками, пов’язаними з політичною дестабілізацією на окупованих територіях", - зазначають в ЦНС.

Крім того, вони навчаться забезпечувати роботу "органів влади" в прифронтовій зоні та "протидіяти інформаційним атакам з боку західних спецслужб".