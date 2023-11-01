Росіяни примусово мобілізують мешканців із окупованої Запорізької області, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

За повідомленням партизанів, мобілізація здійснюється після отримання паспорта РФ.

"Мобілізація відбувається після того, як місцеві отримують паспорт РФ, адже після отримання червоної макулатури вони повинні стати на облік у фейкові військкомати, де вже їм вручають повістку на мобілізацію та вимагають укласти контракт із ЗС РФ", - повідомляють у ЦНС.

Загалом, мобілізація відбувається у селах. Але, як вважають у центрі, він може поширитись на міста. Поки що вона прихована.

"Мобілізація відбувається загалом у селах, за стандартами політики Кремля, щоб приховати її початком у містах. Проте не варто думати, що вона промине міста, адже її масштаб розшириться згодом", - сказали у центрі.

Ситуація на окупованих територіях України

Раніше ми повідомляли, що українська IT-армія зупинила роботу провайдерів в окупації, тим самим залишивши окупантів без зв'язку.

Також ми писали, що ФСБ Росії завезли на окуповані території України психологи, які виманюють важливу інформацію у населення.

Мелітопольський міський голова Іван Федоров розповів, що росіяни на окупованій території України не видають людям ліки, а просто надсилають їх помирати додому.