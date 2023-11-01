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Росіяни примусово мобілізують мешканців із окупованої Запорізької області, - ЦНС

Запоріжжя, Середа 01 листопада 2023 01:28
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Росіяни примусово мобілізують мешканців із окупованої Запорізької області, - ЦНС Фото: ілюстративне фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Українські партизани повідомляють про примусову мобілізацію мешканців тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За повідомленням партизанів, мобілізація здійснюється після отримання паспорта РФ.

"Мобілізація відбувається після того, як місцеві отримують паспорт РФ, адже після отримання червоної макулатури вони повинні стати на облік у фейкові військкомати, де вже їм вручають повістку на мобілізацію та вимагають укласти контракт із ЗС РФ", - повідомляють у ЦНС.

Загалом, мобілізація відбувається у селах. Але, як вважають у центрі, він може поширитись на міста. Поки що вона прихована.

"Мобілізація відбувається загалом у селах, за стандартами політики Кремля, щоб приховати її початком у містах. Проте не варто думати, що вона промине міста, адже її масштаб розшириться згодом", - сказали у центрі.

Ситуація на окупованих територіях України

Раніше ми повідомляли, що українська IT-армія зупинила роботу провайдерів в окупації, тим самим залишивши окупантів без зв'язку.

Також ми писали, що ФСБ Росії завезли на окуповані території України психологи, які виманюють важливу інформацію у населення.

Мелітопольський міський голова Іван Федоров розповів, що росіяни на окупованій території України не видають людям ліки, а просто надсилають їх помирати додому.

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