Росіяни завдали ударів по Харкову
У Харкові вдень 3 липня пролунали вибухи. Російські війська завдали ударів КАБами по місту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Будьте обережні! У Харкові дуже гучно!", - написав Терехов.
За його словами, попередньо прильоти були у близькому передмісті.
Синєгубов своєю чергою повідомив, що окупанти завдають ударів по місту та району.
"Попередньо: зафіксовані щонайменше три удари КАБами в Київському районі Харкова. Деталі наслідків зʼясовуються", - додав глава ОВА.
Оновлено 16:23
Як повідомив мер Харкова, є інформація про руйнування будинку та пошкодження ще одного. З-під завалів врятували дитину.
Оновлено 16:24
За інформацією глави ОВА, внаслідок ворожого удару по Харкову зруйновано два приватних будинки.
За іншою адресою виникло загоряння трави. Постраждалих немає.
Оновлено 16:35
Терехов повідомив, що під завалами зруйнованого будинку у Київському районі Харкова перебуває ще одна дитина.
Оновлено 16:45
За словами Синєгубова, на цю хвилину відомо про чотирьох потерпілих - хлопчик 8 років, 74-річна жінка, 75-річний чоловік. Усі госпіталізовані.
Ще одному 38-річному чоловіку надали допомогу на місці.
Удари РФ по Харкову
Нагадаємо, 27 червня окупанти завдали авіаудару по Харкову. Пізніше у прокуратурі уточнили, що росіяни для обстрілу вперше використовували авіабомби ФАБ-500 із модулем планування та корекції.
Вже 30 червня РФ вдруге скинула на Харків авіабомбу ФАБ-500. В результаті удару було знищено термінал "Нової пошти". Також сталася пожежа на площі 200 кв.м. Горіло 8 вантажних автомобілів, а пошкоджено було ще 6 вантажних автомобілів, 3 виробничо-складські будівлі та медичний заклад.
Окрім того, вчора, 2 липня, для обстрілу Харкова окупанти знову використали авіабомби ФАБ-500. Внаслідок удару постраждали четверо людей.
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