Росіяни завдали ударів по Харкову

У Харкові вдень 3 липня пролунали вибухи. Російські війська завдали ударів КАБами по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова .

"Будьте обережні! У Харкові дуже гучно!", - написав Терехов.

За його словами, попередньо прильоти були у близькому передмісті.

Синєгубов своєю чергою повідомив, що окупанти завдають ударів по місту та району.

"Попередньо: зафіксовані щонайменше три удари КАБами в Київському районі Харкова. Деталі наслідків зʼясовуються", - додав глава ОВА.

Оновлено 16:23

Як повідомив мер Харкова, є інформація про руйнування будинку та пошкодження ще одного. З-під завалів врятували дитину.

Оновлено 16:24

За інформацією глави ОВА, внаслідок ворожого удару по Харкову зруйновано два приватних будинки.

За іншою адресою виникло загоряння трави. Постраждалих немає.

Оновлено 16:35

Терехов повідомив, що під завалами зруйнованого будинку у Київському районі Харкова перебуває ще одна дитина.

Оновлено 16:45

За словами Синєгубова, на цю хвилину відомо про чотирьох потерпілих - хлопчик 8 років, 74-річна жінка, 75-річний чоловік. Усі госпіталізовані.

Ще одному 38-річному чоловіку надали допомогу на місці.