Росіяни вдарили по Харкову: постраждав гуртожиток вишу
Російські війська вдень 27 червня завдали удару по Харкову. Окупанти влучили в район житлової забудови, постраждав гуртожиток вищого навчального закладу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"У Харкові вибух. Будьте обережні!", - написав Терехов.
Синєгубов своєю чергою повідомив, що окупанти завдають ударів по місту та району.
Пізніше мер міста уточнив, що росіяни влучили в один з корпусів вищого навчального закладу.
"Ворог знову нищить освітню інфраструктуру міста. Сьогоднішній удар прийшовся по одному з корпусів вищого навчального закладу Харкова", - написав Терехов.
Оновлено 16:16
Мер міста повідомив, що за уточненою інформацією, постраждав не корпус навчального закладу, а район житлової забудови.
"Потрапляння у приватні житлові будинки. Деякі з них зруйновані. Попередньо постраждав і гуртожиток одного з наших вишів. Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило", - написав він.
Оновлено 16:17
За інформацією Синєгубова, попередньо зафіксований ворожий удар у Київському районі Харкова. Пошкоджений приватний будинок.
Внаслідок вибухової хвилі також пошкоджене скління вікон двох корпусів вищого навчального закладу. Постраждалих немає.
Оновлено 16:52
Як повідомив глава ОВА, за інформацією медиків екстреної допомоги, станом на зараз у Харкові двоє постраждалих внаслідок атаки РФ.
Чоловік отримав вибухове поранення з пошкодженням нижніх кінцівок, у жінки - гостра реакція на стрес.
Оновлено 17:04
Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох. Ще двоє людей отримали гострі реакції на стрес
Обстріли Харкова
Нагадаємо, раніше глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв, що росіяни використовують Харків як плацдарм для випробувань модифікованих боєприпасів.
Зокрема, днями окупанти вкотре масовано обстріляли Харків, для цього було використано чотири КАБи.
Вчора, 26 червня, РФ знову атакувала Харків та прилеглі населені пункти. Зокрема, було завдано авіаудару по місту Дергачі.
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