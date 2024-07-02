Обстріл Харкова: росіяни знову використали ФАБ-500

Російські окупанти сьогодні, 2 липня, для обстрілу Харкова , ймовірно, використали свої авіабомби ФАБ-500.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram .

Правоохоронці нагадали, що росіяни вдарили по Харкову близько 16:00. Під атакою знаходилася промислова зона у Немишлянському та Індустріальному районах.

Фото: росіяни вдарили по Харкову ФАБ-500 (t.me/prokuratura_kharkiv)

Внаслідок обстрілу є четверо постраждалих. У 51-річної жінки легкі тілесні ушкодження та гостра реакція на стрес. 26-річна жінка отримала поранення пальців руки. У 12-річної дівчинки та її 15-річного брата контузії.

"Попередньо, ворог вкотре вдарив по місту двома ФАБ-500 з УМПК з території Бєлгородської області", - уточнили в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.