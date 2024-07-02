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Обстріл Харкова: росіяни знову використали ФАБ-500

Харків, Вівторок 02 липня 2024 21:07
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Обстріл Харкова: росіяни знову використали ФАБ-500 Фото: росіяни вдарили по Харкову авіабомбами (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 2 липня, для обстрілу Харкова, ймовірно, використали свої авіабомби ФАБ-500.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram.

Правоохоронці нагадали, що росіяни вдарили по Харкову близько 16:00. Під атакою знаходилася промислова зона у Немишлянському та Індустріальному районах.

Обстріл Харкова: росіяни знову використали ФАБ-500Фото: росіяни вдарили по Харкову ФАБ-500 (t.me/prokuratura_kharkiv)

Внаслідок обстрілу є четверо постраждалих. У 51-річної жінки легкі тілесні ушкодження та гостра реакція на стрес. 26-річна жінка отримала поранення пальців руки. У 12-річної дівчинки та її 15-річного брата контузії.

"Попередньо, ворог вкотре вдарив по місту двома ФАБ-500 з УМПК з території Бєлгородської області", - уточнили в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Удари по Харкову ФАБ-500

Нагадаємо, 27 червня російські окупанти вдарили по Харкову за допомогою авіабомб. Внаслідок атаки були постраждалі, також пошкоджено приватне майно.

Пізніше у прокуратурі уточнили, що росіяни для обстрілу вперше використовували авіабомби ФАБ-500 із модулем планування та корекції.

Більш детально про такі авіабомби - у матеріалі РБК-Україна.

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