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Росіяни завдали удару по щільній житловій забудові у Харкові: є постраждалі

Харків , Понеділок 02 вересня 2024 16:16
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Росіяни завдали удару по щільній житловій забудові у Харкові: є постраждалі Ілюстративне фото: росіяни завдали удару по щільній житловій забудові у Харкові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вдень 2 вересня завдали удару по щільній житловій забудові у Харкові. Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

За словами мера, внаслідок обстрілу Київського району міста є п'ятеро постраждалих.

"Обстріл прийшовся по району щільної житлової забудови", - повідомив Терехов.

Також пошкоджено обʼєкт спортивної інфраструктури.

Окрім того, на місці одного з прильотів горять гаражі, у навколишніх будинках вибиті шибки, пошкоджено теплотрасу.

"На місці працюють усі відповідні служби. Місця потраплянь ворожих КАБів обстежуються", - додав мер.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, вчора, 1 вересня, росіяни завдали ракетних ударів по трьох локаціях у Харкові: Палацу спорту, торговому центру в Салтівському районі та поряд із гідропарком у Київському районі.

У результаті обстрілу постраждали десятки людей, серед ниє є діти, медики та рятувальники.

А в ніч на 2 вересня місто атакували "Шахеди". Зокрема, через ворожий дрон у Київському районі постраждала жінка. Там також було пошкоджено приватний будинок.

Сьогодні зранку росіяни обстріляли Індустріальний район Харкова. У садовому товаристві горів приватний будинок та три нежитлові будівлі.

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