Россияне нанесли удар по плотной жилой застройке в Харькове: есть пострадавшие
Российские войска днем 2 сентября нанесли удар по плотной жилой застройке в Харькове. В результате обстрела есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.
По словам мэра, в результате обстрела Киевского района города пятеро пострадавших.
"Обстрел пришелся по району плотной жилой застройки", - сообщил Терехов.
Также поврежден объект спортивной инфраструктуры.
Кроме того, на месте одного из прилетов горят гаражи, в окрестных домах выбиты стекла, повреждена теплотрасса.
"На месте работают все соответствующие службы. Места попаданий вражеских КАБов обследуются", - добавил мэр.
Обновлено 16:33
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, пока известно о семи пострадавших в результате российской атаки.
Женщина 60 лет и мужчина 40 лет - в тяжелом состоянии. Еще пять женщин - в среднем состоянии.
Обстрелы Харькова
Напомним, вчера, 1 сентября, россияне нанесли ракетные удары по трем локациям в Харькове: Дворцу спорта, торговому центру в Салтовском районе и рядом с гидропарком в Киевском районе.
В результате обстрела пострадали десятки человек, среди них есть дети, медики и спасатели.
А в ночь на 2 сентября город атаковали "Шахеды". В частности, из-за вражеского дрона в Киевском районе пострадала женщина. Там также был поврежден частный дом.
Сегодня утром россияне обстреляли Индустриальный район Харькова. В садовом обществе горел частный дом и три нежилых здания.
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