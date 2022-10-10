Росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську: є загиблі та поранені

У понеділок, 10 жовтня, російські окупанти обстріляли Слов'янськ (Донецька область). Внаслідок удару загинуло чотири людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.
"10 жовтня 2022 року збройні сили РФ обстріляли м. Слов’янськ із зенітно-ракетного комплексу С-300. Під приціл окупантів потрапив приватний сектор міста", - йдеться у повідомленні.
За інформацією від слідчих, четверо людей загинуло, двоє отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. З-під завалів одного зі зруйнованих будинків рятувальники дістали тіла двох жінок віком 46 і 26 років та 24-річного чоловіка
"12-річного хлопчика, який також перебував у цій домівці в момент обстрілу, ударною хвилею винесло на вулицю, що врятувало йому життя. Наразі дитина з переломами ребер перебуває у лікарні", - додали правоохоронці.
Всього було пошкоджено 6 житлових будинків та господарських споруд. На місці події продовжуються роботи з розчищення завалів.
Нагадаємо, що сьогодні вибухи було чутно в Хмельницькому та Житомирі. Через масовану атаку Києва у понеділок, 10 жовтня, постраждали вже 47 людей. Кількість жертв не змінилась та складає 5 осіб.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що 10 жовтня, російські військові випустили по Україні 84 крилаті ракети та 13 іранських дронів. Загалом сили ППО знищили 56 повітряних цілей.
Президент РФ Володимир Путін визнав масовані удари по Україні. Він заявив, що Росія нібито завдала ударів "високоточною зброєю" по українських об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку.
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