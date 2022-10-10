Росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську: є загиблі та поранені

"10 жовтня 2022 року збройні сили РФ обстріляли м. Слов’янськ із зенітно-ракетного комплексу С-300. Під приціл окупантів потрапив приватний сектор міста", - йдеться у повідомленні.

За інформацією від слідчих, четверо людей загинуло, двоє отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. З-під завалів одного зі зруйнованих будинків рятувальники дістали тіла двох жінок віком 46 і 26 років та 24-річного чоловіка

"12-річного хлопчика, який також перебував у цій домівці в момент обстрілу, ударною хвилею винесло на вулицю, що врятувало йому життя. Наразі дитина з переломами ребер перебуває у лікарні", - додали правоохоронці.

Всього було пошкоджено 6 житлових будинків та господарських споруд. На місці події продовжуються роботи з розчищення завалів.