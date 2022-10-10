Россияне нанесли ракетный удар по Славянску: есть погибшие и раненые

"10 октября 2022 года вооруженные силы РФ обстреляли г. Славянск из зенитно-ракетного комплекса С-300. Под прицел оккупантов попал частный сектор города", - говорится в сообщении.

По информации от следователей, четыре человека погибли, двое получили телесные повреждения разной степени тяжести. Из-под завалов одного из разрушенных домов спасатели извлекли тела двух женщин в возрасте 46 и 26 лет и 24-летнего мужчину

"12-летнего мальчика, также находившегося в этом доме в момент обстрела, ударной волной вынесло на улицу, что спасло ему жизнь. Сейчас ребенок с переломами ребер находится в больнице", - добавили правоохранители.

Всего было повреждено 6 жилых домов и хозяйственных построек. На месте происшествия продолжаются работы по расчистке завалов.