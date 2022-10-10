Россияне нанесли ракетный удар по Славянску: есть погибшие и раненые

В понедельник, 10 октября, российские оккупанты обстреляли Славянск (Донецкая область). В результате удара погибли четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.
"10 октября 2022 года вооруженные силы РФ обстреляли г. Славянск из зенитно-ракетного комплекса С-300. Под прицел оккупантов попал частный сектор города", - говорится в сообщении.
По информации от следователей, четыре человека погибли, двое получили телесные повреждения разной степени тяжести. Из-под завалов одного из разрушенных домов спасатели извлекли тела двух женщин в возрасте 46 и 26 лет и 24-летнего мужчину
"12-летнего мальчика, также находившегося в этом доме в момент обстрела, ударной волной вынесло на улицу, что спасло ему жизнь. Сейчас ребенок с переломами ребер находится в больнице", - добавили правоохранители.
Всего было повреждено 6 жилых домов и хозяйственных построек. На месте происшествия продолжаются работы по расчистке завалов.
Напомним, что сегодня взрывы были слышны в Хмельницком и Житомире. Из-за массированной атаки Киева в понедельник, 10 октября, пострадали уже 47 человек. Число жертв не изменилось и составляет 5 человек.
В Генштабе ВСУ сообщили, что 10 октября российские военные выпустили по Украине 84 крылатых ракеты и 13 иранских дронов. В общей сложности силы ПВО уничтожили 56 воздушных целей.
Президент РФ Владимир Путин признал массированные удары по Украине. Он заявил, что Россия якобы нанесла удары "высокоточным оружием" по украинским объектам энергетики, военного управления и связи.
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