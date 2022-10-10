В Житомирі та Хмельницькому лунають вибухи
У понеділок, 10 жовтня, сталися вибухи у Житомирі та Хмельницькому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомир 24.
"В Житомирі звуки вибухів! Не виходьте з укриттів!" - йдеться в повідомленні.
Також відомо про звуки вибухів у Хмельницькому.
" Хмельницькій області було чути вибухи. Працює ППО. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!" - написав в Telegram голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
Як передає "Суспільне Хмельницький", у деяких мікрорайонах місто зникло електропостачання.
Як повідомлялося, 10 жовтня пролунали кілька вибухів у Києві.
Нагадаємо, вранці 10 жовтня також у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Над містом здіймається дим. Відомо щонайменше про п'ять вибухів під час повітряної тривоги.
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