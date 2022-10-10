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В Житомирі та Хмельницькому лунають вибухи

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Житомир, Понеділок 10 жовтня 2022 09:09
В Житомирі та Хмельницькому лунають вибухи Фото: у Житомирі та Хмельницькому лунають вибухи (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 10 жовтня, сталися вибухи у Житомирі та Хмельницькому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомир 24.

"В Житомирі звуки вибухів! Не виходьте з укриттів!" - йдеться в повідомленні.

Також відомо про звуки вибухів у Хмельницькому.

" Хмельницькій області було чути вибухи. Працює ППО. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!" - написав в Telegram голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Як передає "Суспільне Хмельницький", у деяких мікрорайонах місто зникло електропостачання.

Як повідомлялося, 10 жовтня пролунали кілька вибухів у Києві.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня також у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Над містом здіймається дим. Відомо щонайменше про п'ять вибухів під час повітряної тривоги.

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