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Россияне нанесли ракетный удар по шахте в Донецкой области: она не работает

Донецкая область, Понедельник 23 октября 2023 12:01
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Россияне нанесли ракетный удар по шахте в Донецкой области: она не работает Иллюстративное фото: россияне нанесли ракетный удар по шахте в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по шахте в Донецкой области. В результате атаки оборудование получило повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики.

В Минэнерго отмечают, что в результате обстрела шахты люди не пострадали. Однако оборудование получило повреждения. На данный момент шахта не работает.

Кроме того, в ведомстве сообщают, что из-за вчерашнего обстрела россиян было повреждено оборудование одной из ТЭС в Донецкой области. Из-за этого без электроснабжения остались три угольных шахты и 7,5 тысячи потребителей. Сейчас все уже заживлены.

Обстрел ТЭС в Донецкой области

РБК-Украина сообщало, что вчера вечером оккупанты обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК на востоке.

Из-за этого было серьезно повреждено оборудование предприятия.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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Донецкая область Минэнерго
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