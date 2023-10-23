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Окупанти обстріляли теплоелектростанцію: в ДТЕК розповіли про наслідки

Україна, Понеділок 23 жовтня 2023 09:40
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Окупанти обстріляли теплоелектростанцію: в ДТЕК розповіли про наслідки Фото: окупанти обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК. Обладнання зазнало серйозних пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Учора ввечері, 22 жовтня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК", - йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу

Як зазначають в компанії, на щастя, обійшлося без постраждалих.

"Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків", - додали в заяві.

Обстріл об'єктів ДПЕК

Перший обстріл ТЕС ДПЕК стався за три дні до початку повномасштабної війни. При цьому, за даними на травень 2023 року, всього з вересня 2022 року теплоелектростанції ДТЕК Енерго були атаковані 33 рази.

Зокрема, на початку жовтня 2023 року російські війська атакували склад із матеріалами ДТЕК у Дніпропетровській області.

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