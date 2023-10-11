ua en ru
Ср, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни завдали ракетного удару поблизу Запоріжжя: загинула жінка, зруйновано будинки

Запорізький район, Середа 11 жовтня 2023 22:25
UA EN RU
Росіяни завдали ракетного удару поблизу Запоріжжя: загинула жінка, зруйновано будинки Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 11 жовтня, завдали ракетного удару по громаді, яка розташована поблизу Запоріжжя. Унаслідок ворожого обстрілу загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Війська РФ здійснили обстріл території Широківської територіальної громади Запорізького району. Загинула 74-річна жінка.

Зазначається, що внаслідок влучення у приватний сектор ракети, тип якої встановлюється, зазнали руйнувань житлові будинки місцевих мешканців.

Фото: Наслідки удару (facebook.com/pgo.gov.ua)

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Обстріли в Запорізькій області

Окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області. Під удар ворога потрапляють не лише прифронтові міста і села, але й Запоріжжя.

Нещодавно російська армія касетними снарядами обстріляла село Біленьке Запорізької області. Внаслідок атаки є жертва та поранені.

Також росіяни атакували автомобіль знімальної групи шведського телеканалу TV4 у Запорізькій області. Окупанти застосували дрон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Запоріжжя Запорожская область Війна в Україні
NEWS
Міноборони підбило підсумки "Рамштайну-16". Що отримає Україна
Міноборони підбило підсумки "Рамштайну-16". Що отримає Україна
DAILY
Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати