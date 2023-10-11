Росіяни завдали ракетного удару поблизу Запоріжжя: загинула жінка, зруйновано будинки

Російські війська сьогодні, 11 жовтня, завдали ракетного удару по громаді, яка розташована поблизу Запоріжжя. Унаслідок ворожого обстрілу загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Війська РФ здійснили обстріл території Широківської територіальної громади Запорізького району. Загинула 74-річна жінка.

Зазначається, що внаслідок влучення у приватний сектор ракети, тип якої встановлюється, зазнали руйнувань житлові будинки місцевих мешканців.

Фото: Наслідки удару (facebook.com/pgo.gov.ua)

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Обстріли в Запорізькій області

Окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області. Під удар ворога потрапляють не лише прифронтові міста і села, але й Запоріжжя.

Нещодавно російська армія касетними снарядами обстріляла село Біленьке Запорізької області. Внаслідок атаки є жертва та поранені.

Також росіяни атакували автомобіль знімальної групи шведського телеканалу TV4 у Запорізькій області. Окупанти застосували дрон.