Російський дрон атакував автівку шведських журналістів у Запорізькій області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV4 та речника МЗС України Олега Ніколенка в Twitter.

Загарбники атакували телевізійників об 11:30 у вівторок, 19 вересня. Внаслідок атаки репортер Йоган Фредрікссон та фотограф Даніель Здольсек не постраждали. На щастя, вони вийшли з авто до моменту удару.

"Цього разу нам пощастило. Російський ударний безпілотник врізався прямо в задні двері нашого авто, на щастя, в машині нікого не було", - зазначив журналіст.

Внаслідок удару поранення отримали український продюсер Олександр Павлов, а також двоє українських поліцейських. Автомобіль та обладнання знімальної групи було повністю знищене.

Іноземні журналісти планували знімати матеріал про український контрнаступ. Поїздка у Запорізьку область була погоджена з поліцією. Команда TV4 пройшла кілька навчальних курсів з безпеки, а кореспондент Йоган Фредрікссон вже понад 30 років висвітлює події з гарячих точок.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відреагував на інцидент, назвавши його "жахливим".

"Це підкреслює, що війна постійно зачіпає людей, які є абсолютно цивільними, і які перебувають там з інших причин. Я припускаю, що буде дуже ретельно розслідувано, що за цим стоїть", - сказав він.

Реакція України

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував атаку росіян на шведських журналістів. Він заявив, що Україна засуджує атаку Росії.

"Усі мали чіткі позначки PRESS. Це ще один військовий злочин Росії проти журналістів", - написав він у Twitter.

Скільки журналістів постраждали через війну

За підтвердженими даними, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у зоні бойових дій і через російські обстріли загинули понад 20 українських та іноземних журналістів. Ще десятки медійників отримали поранення.

Так, 9 травня 2023 року загинув журналіст AFP Арман Солдін від ракетного удару росіян поблизу Часового Яру у Донецькій області. Журналісту було 32 роки.

Також у липні під Бахмутом отримав поранення ще один журналіст французького видання AFP Ділан Коллінз.

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