Окупанти вдарили касетними снарядами по Запорізькій області: є жертва і поранені
Російська армія касетними снарядами обстріляла село Біленьке Запорізької області. Внаслідок атаки є жертва та поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.
Близько 8:00 у суботу, 7 жовтня, окупанти обстріляли населений пункт. За попередніми даними, росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню касетними боєприпасами.
"Внаслідок підступного ворожого удару пошкоджено приватний будинок та господарчі будівлі", - йдеться у повідомленні.
Через російську атаку загинула жінка. Ще дві людини отримали поранення.
Ситуація у Запорізькій області
Нагадаємо, окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області. Під удар ворога потрапляють не лише прифронтові міста і села, але й Запоріжжя.
При цьому українські військові цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Як зазначають аналітики ISW, ЗСУ просуваються ближче до Вербового.
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