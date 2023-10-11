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Россияне нанесли ракетный удар вблизи Запорожья: погибла женщина, разрушены дома

Запорожский район, Среда 11 октября 2023 22:25
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Россияне нанесли ракетный удар вблизи Запорожья: погибла женщина, разрушены дома Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 11 октября, нанесли ракетный удар по общине, которая расположена вблизи Запорожья. В результате вражеского обстрела погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Войска РФ совершили обстрел территории Широковской территориальной общины Запорожского района. Погибла 74-летняя женщина.

Отмечается, что в результате попадания в частный сектор ракеты, тип которой устанавливается, подверглись разрушениям жилые дома местных жителей.

Фото: Последствия удара (facebook.com/pgo.gov.ua)

Сейчас начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Обстрелы в Запорожской области

Оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Запорожской области. Под удар врага попадают не только прифронтовые города и села, но и Запорожье.

Недавно российская армия кассетными снарядами обстреляла село Беленькое Запорожской области. В результате атаки есть жертва и раненые.

Также россияне атаковали автомобиль съемочной группы шведского телеканала TV4 в Запорожской области. Оккупанты применили дрон.

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