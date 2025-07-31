Росіяни завдали ракетного удару по Києву: атаковано житлову забудову

Як він зазначив, ворог підступно завдав ракетного удару по столиці після тривалої повітряної тривоги.

"Наслідки у Шевченківському та Святошинському районах. Житлова забудова", - повідомив Ткаченко.

За словами мера Києва Віталія Кличка, зафіксовані виклики медиків у Святошинському та у Шевченківському районах, бригади виїхали.

"У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділені медзакладу. Постраждалих немає", - додав він.

Оновлено о 5:30. У Святошинському районі Києва пошкоджений житловий будинок внаслідок атаки ворога, заявив мер. Екстрені служби прямують на місце.

Нагадаємо, що другу за ніч повітряну тривогу у Києві оголосили о 04:29. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ракет у напрямку Києва. На тлі ракетної загрози у Києві пролунали потужні вибухи.