Россияне нанесли ракетный удар по Киеву: атакованы дома

Атака дронов на Киев

Еще с вечера 30 июля россияне запустили по Украине беспилотники. Вражеские дроны атаковали Киев с разных направлений, тревога длилась четыре с половиной часа.

Больше всего в результате атаки пострадал Соломенский район, там возникли пожары, есть пострадавшие.

Подробнее о последствиях российской атаки - в материале РБК-Украина.