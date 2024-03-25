Росіяни завдали ракетного удару по Дергачах під Харковом: четверо людей постраждали

За його словами, росіяни завдали удару ракетою виключно по цивільних об'єктах.

"Внаслідок терористичного удару по нашому місту зруйновано щонайменше два будинки, пошкоджено близько десятка приватних домоволодінь", - написав Задоренко.

Скріншот: Дергачі (deepstatemap.live)

Також він уточнив, що четверо людей отримали стрес і легкі поранення, проте від госпіталізації відмовилися.

Масований обстріл України 22 березня та наслідки у Харкові

Нагадаємо, війська РФ вранці 22 березня серед інших українських міст здійснили масовану атаку по території Харкова та області міста.

Як розповідав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, під час масованого обстрілу в регіоні було зафіксовано влучання 21 ракети.

Внаслідок обстрілів Харкова місто було повністю знеструмлене. Також були проблеми із водопостачанням.



Пізніше в ОВА заявили, що у Харкові та області можуть ввести відключення світла за графіками - тимчасово для стабілізації ситуації.

Так, у місті запровадили графіки відключень світла, а в перший день повідомлялось про відсутність інтернету та зв'язку в багатьох районах.

Також президент Володимир Зеленський зазначив, що після масованої атаки РФ 22 березня найскладніша ситуація залишається у Харкові. При цьому в частині громад інших постраждалих регіонів діють аварійні графіки відключень.