Россияне нанесли ракетный удар по Дергачам под Харьковом: четыре человека пострадали

По его словам, россияне нанесли удар ракетой исключительно по гражданским объектам.

"В результате террористического удара по нашему городу разрушено по меньшей мере два дома, повреждено около десятка частных домовладений", - написал Задоренко.

Скриншот: Дергачи (deepstatemap.live)

Также он уточнил, что четверо людей получили стресс и легкие ранения, однако от госпитализации отказались.

Массированный обстрел Украины 22 марта и последствия в Харькове

Напомним, войска РФ утром 22 марта среди других украинских городов осуществили массированную атаку по территории Харькова и области города.

Как рассказывал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, во время массированного обстрела в регионе было зафиксировано попадание 21 ракеты.

В результате обстрелов Харькова город был полностью обесточен. Также были проблемы с водоснабжением.



Позже в ОВА заявили, что в Харькове и области могут ввести отключение света по графику - временно для стабилизации ситуации.

Так, в городе были введены графики отключений света, а в первый день сообщалось об отсутствии интернета и связи во многих районах.

Также президент Владимир Зеленский отметил, что после массированной атаки РФ 22 марта самая сложная ситуация остается в Харькове. При этом в части общин других пострадавших регионов действуют аварийные графики отключений.