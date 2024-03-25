Россияне нанесли ракетный удар по Дергачам под Харьковом: четыре человека пострадали

Российская армия сегодня, 25 марта, ракетой ударила по Дергачам в Харьковской области. В результате этого были разрушены дома, пострадали люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко.
По его словам, россияне нанесли удар ракетой исключительно по гражданским объектам.
"В результате террористического удара по нашему городу разрушено по меньшей мере два дома, повреждено около десятка частных домовладений", - написал Задоренко.
Скриншот: Дергачи (deepstatemap.live)
Также он уточнил, что четверо людей получили стресс и легкие ранения, однако от госпитализации отказались.
Напомним, войска РФ утром 22 марта среди других украинских городов осуществили массированную атаку по территории Харькова и области города.
Как рассказывал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, во время массированного обстрела в регионе было зафиксировано попадание 21 ракеты.
В результате обстрелов Харькова город был полностью обесточен. Также были проблемы с водоснабжением.
Позже в ОВА заявили, что в Харькове и области могут ввести отключение света по графику - временно для стабилизации ситуации.
Так, в городе были введены графики отключений света, а в первый день сообщалось об отсутствии интернета и связи во многих районах.
Также президент Владимир Зеленский отметил, что после массированной атаки РФ 22 марта самая сложная ситуация остается в Харькове. При этом в части общин других пострадавших регионов действуют аварийные графики отключений.
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