Росіяни завдали масованого удару дронами-камікадзе по Чернігову: є поранені

Ілюстративне фото: внаслідок падіння уламків "Шахеда" в Чернігові поранені двоє осіб (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 27 жовтня, російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Чернігову. Внаслідок падіння уламків поранення отримали двоє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Він повідомив, що було зафіксовано падіння безпілотника біля житлового будинку на півночі міста.

Згодом він додав, що в результаті падіння російського дрона-камікадзе постраждали дві людини.

Він також розповів, що в результаті падіння безпілотників в Садівничому товаристві пошкоджено чотири дачні будинки. Пошкоджено покрівлю, конструктивні елементи будинків.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про групи російських безпілотників у напрямку Чернігова. Згідно із даними моніторингових груп, загалом поблизу міста налічувалось близько 15 "Шахедів".

Брижинський повідомляв, що вибухи, які до цього чули мешканці міста, пов'язані з роботою протиповітряної оборони. Він також закликав всіх громадян перебувати у безпечних місцях і не залишати укриття.

Обстріл Чернігова

Ввечері неділі, 26 жовтня, росіяни намагались атакувати Чернігів дронами - на одному з підприємств зафіксовано влучання.

Раніше, в ніч на 21 жовтня росіяни здійснили комбіновану атаку по Чернігівській області, було зафіксовано влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури.

Зокрема, два безпілотники типу "Шахед" поцілили в об’єкти теплопостачання у двох громадах Чернігівського району. Внаслідок удару у Чернігові та північних громадах області запровадили аварійні відключення електроенергії. Також у місті повністю припинилося водопостачання.

24 жовтня український прем’єр Юлія Свириденко заявила, що електропостачання у Чернігові відновлено для всіх споживачів.

