Россияне нанесли массированный удар дронами-камикадзе по Чернигову: есть раненые

Он сообщил, что было зафиксировано падение беспилотника возле жилого дома на севере города.

Впоследствии он добавил, что в результате падения российского дрона-камикадзе пострадали два человека.

Он также рассказал, что в результате падения беспилотников в Садоводческом обществе повреждены четыре дачных дома. Повреждены кровля, конструктивные элементы домов.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о группах российских беспилотников в направлении Чернигова. Согласно данным мониторинговых групп, всего вблизи города насчитывалось около 15 "Шахедов".

Брижинский сообщал, что взрывы, которые до этого слышали жители города, связаны с работой противовоздушной обороны. Он также призвал всех граждан находиться в безопасных местах и не покидать укрытия.