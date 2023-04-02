Росіяни завдали 22 авіаційних удари, а ЗСУ відбили понад 50 атак противника, - Генштаб

Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів. Попри високі втрати у живій силі та техніці, росіяни не припиняють наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

"Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення. Сьогодні, російські загарбники здійснили 2 ракетних удари та провели масований обстріл з реактивних систем залпового вогню по центральній частині міста Костянтинівка Донецької області", - сказано в повідомленні.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Проте протягом доби росіяни обстріляли населені пункти Волфине, Басівка, Рясне і Мезенівка Сумської області, а також Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук та Колодязне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку під обстріл потрапили Кам'янка, Дворічна, Западне, Масютівка, Крохмальне Харківської області та Новоселівське - Луганської.

На Лиманському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. Обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати Бахмут. Однак українські військові тримають місто та відбивають численні атаки противника. Протягом доби загарбники вели безуспішні наступальні дії в Іванівському Донецької області. Обстріляли Васюківку, Оріхово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Часів Яр та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках окупанти вели наступальні дії в районах Авдіївки, Первомайського та Мар’їнки, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Авдіївка, Орлівка, Тоненьке, Нетайлове, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог обстріляв Побєду, Новомихайлівку, Вугледар, Пречистівку та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник удосконалює оборонні рубежі та позиції. Зокрема було обстріляно Новопіль на Донецької області, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Білогір’я, Новоандріївку Запорізької області, а також Дудчани, Зміївку, Берислав, Веселе, Миколаївку, Бургунку, Антонівку Херсонської області та місто Херсон.

"Російські загарбники продовжують зазнавати величезних втрат. Для їх поповнення, у військових частинах збройних сил російської федерації, які дислокуються на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, активно проводять заходи роз’яснювальної роботи серед військовослужбовців строкової служби. Розповідають молоді про необхідність підписання строковиками контрактів з МО РФ та участі у бойових діях на території України", - розповіли у Генштабі.

Зокрема за останню добу Сили оборони завдали 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один район зосередження живої сили, один пункт управління та два інші важливі об’єкти ворога.