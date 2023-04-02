Россияне нанесли 22 авиационных удара, а ВСУ отразили более 50 атак противника, - Генштаб

Украинские защитники продолжают уничтожать российских окупантов. Несмотря на высокие потери в живой силе и технике, россияне не прекращают наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"В течение суток противник нанес 5 ракетных и 22 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг и дальше игнорирует обычаи войны, продолжает применять тактику террора против мирного населения.Сегодня, российские захватчики совершили 2 ракетных удара и провели массированный обстрел из реактивных систем залпового огня по центральной части города Константиновка Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Однако за сутки россияне обстреляли населенные пункты Волфине, Басовка, Рясное и Мезеновка Сумской области, а также Ветеринарное, Гатище, Большой Бурлук и Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении под обстрел попали Каменка, Двухлетняя, Западная, Масютовка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское - Луганской.

На Лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Обстрелы потерпели Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не перестает штурмовать Бахмут. Однако украинские военные удерживают город и отражают многочисленные атаки противника. За сутки захватчики вели безуспешные наступательные действия в Ивановском Донецкой области. Обстреляли Васюковку, Орехово-Василовку, Григоровку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Часов Яр и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты вели наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского и Марьинки, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Орловка, Тоненькое, Нетайлово, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг обстрелял Победу, Новомихайловку, Угледар, Пречистовку и Большую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник усовершенствует оборонные рубежи и позиции. В частности, были обстреляны Новополь на Донецкой области, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Белогорье, Новоандреевку Запорожской области, а также Дудчаны, Змиевку, Берислав, Веселое, Николаевку, Бургунку, Антоновку Херсонской области и город Херсон.

"Российские захватчики продолжают нести огромные потери. Для их пополнения, в воинских частях вооруженных сил российской федерации, которые дислоцируются на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, активно проводят мероприятия разъяснительной работы среди военнослужащих срочной службы. Рассказывают молодежи о необходимости подписания срочками МО РФ и участие в боевых действиях на территории Украины", - рассказали в Генштабе.

В частности, за последние сутки Силы обороны нанесли 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один район сосредоточения живой силы, один пункт управления и два других важных объекта врага.