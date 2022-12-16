Росіяни завдали 12 ракетних ударів по Запоріжжю

Російські окупанти завдали близько 12 ракетних ударів по Запоріжжю під час чергового масованого обстрілу 16 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва .

"Кляті рашисти атакують Запоріжжя. Нанесено вже близько 12 ракетних ударів", - написав він.

Куртєв закликав жителів перебувати в безпечних місцях.

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Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про 15 прильотів ворожих ракет. Наслідки ворожої атаки уточнюються. На місцях працюють всі відповідні служби.

Мешканців просять приготуватись до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури.

Зазначимо, що сьогодні загарбники вдалися до чергового обстрілу території України. РБК-Україна повідомляє усі подробиці атаки окупантів.

Окрім того, в Україні виникли масові перебої з електроенергією через удари росіян.

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