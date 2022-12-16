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Россияне нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью

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Запорожье, Пятница 16 декабря 2022 10:01
Россияне нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью Иллюстративное фото: россияне нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты нанесли около 12 ракетных ударов по Запорожью во время очередного массированного обстрела 16 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"Проклятые рашисты атакуют Запорожье. Нанесено уже около 12 ракетных ударов", - написал он.

Куртей призвал жителей находиться в безопасных местах.

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Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о 15 прилетах вражеских ракет. Последствия вражеской атаки уточняются. На местах работают все соответствующие службы.

Жителей просят приготовиться к возможным временным ограничениям на время восстановления поврежденной инфраструктуры.

Отметим, что сегодня захватчики прибегли к очередному обстрелу территории Украины. РБК-Украина сообщает все подробности атаки оккупантов.

Кроме того, в Украине возникли массовые перебои с электроэнергией из-за ударов россиян.

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Запорожье Взрыв ракетный удар
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