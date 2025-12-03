UA

Росіяни завʼязли в боях і взялися за пропаганду. У ЗСУ розповіли про ситуацію в Покровську

Ілюстративне фото: у Покровську продовжуються бої (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У російських окупантів не виходить взяти Покровськ під свій контроль. Тому ворог посилив пропаганду і поширює фейки про ситуацію в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ в Telegram.

"Ворог завʼязнув у міських боях за Покровськ і не може захопити місто за допомогою зброї. Тому противник намагається посилити пропаганду та дезінформацію, маніпулюючи вигадками про нібито "захоплення Покровська", - розповіли військові.

Вони зазначили, що ситуація в районі Покровська залишається складною. Ворог активно штурмує північну частину міста. При цьому українські захисники тримають оборону і стримують наступ ворога.

На окремих ділянках окупанти намагаються діяти біля логістичних шляхів.

"Однак у цих зонах швидкість ліквідації ворога - вища за швидкість його переміщення", - додали в 7 корпусі ДШВ.

Логістика українських воїнів залишається ускладненою, але функціонує. Триває операція з розширення логістичних коридорів.

Також українським захисникам, незважаючи на інтенсивні бої, упродовж останнього тижня вдалося провести кілька ротацій особового складу.

Військові звернули увагу, що до оборони Покровської агломерації залучають Десантно-штурмові війська, штурмові підрозділи, Сили спецоперацій, Сили безпілотних систем, СБУ, Нацгвардію, Нацполіцію.

Фейки росіян про Покровськ

Нагадаємо, 1 грудня стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін нібито відвідав один із пунктів управління російських військ.

Там йому доповіли, що окупанти "захопили" Покровськ і Вовчанськ.

Сьогодні, 3 грудня, спікер Генштабу ЗСУ майор Андрій Ковальов зазначив у коментарі РБК-Україна, що українські воїни продовжують утримувати північну частину Покровська приблизно по лінії залізниці.

При цьому, за його словами, тривають активні дії для ліквідації ворожих солдатів.

