Россияне увязли в боях и взялись за пропаганду. В ВСУ рассказали о ситуации в Покровске

"Враг увяз в городских боях за Покровск и не может захватить город с помощью оружия. Поэтому противник пытается усилить пропаганду и дезинформацию, манипулируя выдумками о якобы "захвате Покровска", - рассказали военные.

Они отметили, что ситуация в районе Покровска остается сложной. Враг активно штурмует северную часть города. При этом украинские защитники держат оборону и сдерживают наступление врага.

На отдельных участках оккупанты пытаются действовать возле логистических путей.

"Однако в этих зонах скорость ликвидации врага - выше скорости его перемещения", - добавили в 7 корпусе ДШВ.

Логистика украинских воинов остается усложненной, но функционирует. Продолжается операция по расширению логистических коридоров.

Также украинским защитникам, несмотря на интенсивные бои, в течение последней недели удалось провести несколько ротаций личного состава.

Военные обратили внимание, что к обороне Покровской агломерации привлекают Десантно-штурмовые войска, штурмовые подразделения, Силы спецопераций, Силы беспилотных систем, СБУ, Нацгвардия, Нацполиция.