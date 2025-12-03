RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Россияне увязли в боях и взялись за пропаганду. В ВСУ рассказали о ситуации в Покровске

Иллюстративное фото: в Покровске продолжаются бои (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У российских оккупантов не получается взять Покровск под свой контроль. Поэтому враг усилил пропаганду и распространяет фейки о ситуации в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram.

"Враг увяз в городских боях за Покровск и не может захватить город с помощью оружия. Поэтому противник пытается усилить пропаганду и дезинформацию, манипулируя выдумками о якобы "захвате Покровска", - рассказали военные.

Они отметили, что ситуация в районе Покровска остается сложной. Враг активно штурмует северную часть города. При этом украинские защитники держат оборону и сдерживают наступление врага.

На отдельных участках оккупанты пытаются действовать возле логистических путей. 

"Однако в этих зонах скорость ликвидации врага - выше скорости его перемещения", - добавили в 7 корпусе ДШВ. 

Логистика украинских воинов остается усложненной, но функционирует. Продолжается операция по расширению логистических коридоров. 

Также украинским защитникам, несмотря на интенсивные бои, в течение последней недели удалось провести несколько ротаций личного состава. 

Военные обратили внимание, что к обороне Покровской агломерации привлекают Десантно-штурмовые войска, штурмовые подразделения, Силы спецопераций, Силы беспилотных систем, СБУ, Нацгвардия, Нацполиция.

Фейки россиян о Покровске

Напомним, 1 декабря стало известно, что российский диктатор Владимир Путин якобы посетил один из пунктов управления российских войск.

Там ему доложили, что оккупанты "захватили" Покровск и Волчанск.

Сегодня, 3 декабря, спикер Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев отметил в комментарии РБК-Украина, что украинские воины продолжают удерживать северную часть Покровска примерно по линии железной дороги.

При этом, по его словам, продолжаются активные действия для ликвидации вражеских солдат.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьПокровскВооруженные силы УкраиныВойна в Украине