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Россияне задерживают жителей Запорожской области и заставляют их воевать, - ЦНС

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Запорожская область, Воскресенье 21 мая 2023 20:19
Россияне задерживают жителей Запорожской области и заставляют их воевать, - ЦНС Фото: оккупанты вербуют жителей Запорожской области (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные стали задерживать мужчин на оккупированной территории Запорожской области. Оккупанты путем угроз заставляют их воевать на стороне РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты пытаются арестовать как можно больше мужчин на ТОТ Запорожской области, чтобы потом давить на них с целью мобилизации в ряды российских оккупационных войск", - сообщили в ЦНС.

Россияне задерживают жителей Запорожской области и заставляют их воевать, - ЦНС

По данным центра, мужчин на временно оккупированных территориях арестовывают по малейшему поводу, в частности, за нарушение комендантского часа, установленного оккупационной администрацией. После этого задержанных отвозят в полевых лагерей, где их уже ждут завезенные из РФ заключенные, согласившиеся воевать на стороне России.

"Преступники оказывают давление на задержанных, склоняя их к службе в оккупационной армии", - добавили в Центре национального сопротивления.

Мобилизация в России

Надеясь на скорую войну в Украине, Российская Федерация не рассчитала количество необходимой живой силы. Таким образом, с прошлого года оккупанты начали активно набирать в ряды армии РФ заключенных. Госдума Российской Федерации даже приняла поправки к законодательству, позволяющие мобилизовывать осужденных граждан с непогашенной судимостью за тяжкие преступления.

Сначала вербовкой заключенных "прославился" глава ППК "Вагнера" Евгений Пригожин. В связи с этим в сентябре и октябре 2022 года количество заключенных в российских исправительных колониях сократилось на 23 тысяч человек.

Однако недавно стало известно, что между ним и руководством МО РФ возник конфликт. Ведь министерство запретило Пригожину набирать заключенных в свою "армию". Этим стало заниматься российское Министерство обороны под прикрытием частной военной компании, непосредственно связываемой с министром обороны.

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