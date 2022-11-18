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На фоні вербування до "Вагнера". В РФ рекордно скоротилась кількість ув’язнених, - ЗМІ

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Росія, П'ятниця 18 листопада 2022 22:23
На фоні вербування до "Вагнера". В РФ рекордно скоротилась кількість ув’язнених, - ЗМІ Фото: В РФ рекордно скоротилась кількість ув’язнених (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вересні та жовтні 2022 року кількість ув'язнених у російських виправних колоніях скоротилася на 23 тисячі осіб. Скорочення тюремного населення відбувається на тлі вербування ув'язнених для участі у війні у загонах ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медіазона".

Федеральна служба виконання покарань повідомила про рекордне скорочення числа ув'язнених-чоловіків у виправних колоніях загального та суворого режиму. При цьому кількість тих, хто перебуває у слідчих ізоляторах чи колоніях-поселеннях, а також кількість засуджених жінок практично не змінилася.

Як зазначає видання, на початок серпня у виправних колоніях утримувалося майже 349 тисяч осіб. До вересня їх поменшало на тисячу — це загалом відповідає багаторічному тренду на зниження числа ув'язнених. Однак до початку жовтня і початку листопада помітний різкий провал: 338 тисяч і 325 тисяч відповідно. Сумарно за два місяці з колоній зникло понад 23 тисячі в'язнів.

У 2022 році Держдума не оголошувала амністію і не ухвалювала закони, які мали полегшити долю ув'язнених. Але з початком війни в Росії з'явилася людина, яка обіцяє свободу в обмін на участь у війні проти України - це Євген Пригожин, який вербує засуджених до ПВК "Вагнера".

Імовірно, тих, хто погодився, по паперах переводять у колонії у Ростовській області; як ФСВП пояснює їх подальшу відсутність у місці ув'язнення, незрозуміло. Родичам завербованих відповідають, що їхнє місцеперебування - це секретна інформація. Також невідомо, як оформлюють тих, хто загинув на війні.

Нагадаємо, що у Білгородській області розпочато активне вербування працівників промислових підприємств у ПВК "Вагнера".

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин продовжує затверджуватися в РФ як центральна фігура серед прихильників війни проти України, переслідуючи власні політичні цілі.

За останні два місяці на війні проти України загинуло понад 500 в’язнів, яких завербували в ПВК "Вагнера".

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