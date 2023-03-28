Росіяни застосували дрони та керовані бомби: в ЗСУ назвали кількість збитих цілей

В ніч на 28 березня під час російського ракетного обстрілу Повітряні сили ЗСУ збили 12 БПЛА "Shahed-136/131" та один дрон-розвідник

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм Повітряних сил ЗСУ.