ua ru
Вт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне применили дроны и управляемые бомбы: в ВСУ назвали количество сбитых целей

Новина українською →
Вторник 28 марта 2023 02:19
Россияне применили дроны и управляемые бомбы: в ВСУ назвали количество сбитых целей Фото: во время российских обстрелов украинская ПВО сбила 12 "шахедов" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 28 марта во время российских ракетных обстрелов Воздушные силы ВСУ сбили 12 БПЛА "Shahed-136/131" и один дрон-разведчик

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграммы Воздушных сил ВСУ.

Всего при обстреле россияне использовали 13 "шахедов", один разведывательный БПЛА "Гранат-4" и две управляемые авиационные бомбы. Атака "шахедов" осуществлялась с северного и юго-восточного направления.

Истребители окупантов Су-35 вылетели из аэродрома Морозовск Ростовской области и атаковали Херсонскую область двумя управляемыми авиационными бомбами.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 воздушных целей: 12 ударных БПЛА "Shahed-136/131" и один разведывательный БПЛА "Гранат-4", - отчитались в Воздушных силах.

Напомним, что в ночь на 28 мартароссияне ударили по Днепру и Киеву.

В небе над столицей сбили все дроны, однако обломок одного из них упал на магазин – начался пожар, но обошлось без жертв.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
вибухи Киев
NEWS
Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки в Днепре: что обсудили
Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки в Днепре: что обсудили
DAILY
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет