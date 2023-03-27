У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: є загроза атаки дронів

Сьогодні, 27 березня, у низці регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Українців закликають пройти до укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Оновлено 22:26

У Київській ОВА повідомили, що в області наразі працюють системи ППО.

"Убезпечте себе та близьких - не залишайте укриттів. Віримо в наші сили оборони", - додали у відомстві.

Оновлено 22:21

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук закликав мешканців регіону не ігнорувати повітряну тривогу.

Оновлено 22:19

Мешканці Дніпра почули вибух під час повітряної тривоги, повідомляє "Суспільне Дніпро".

Станом на 22:11 повітряну тривогу вже оголосили у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

"Не ігноруйте повітряну тривогу", - написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

При цьому у Київській ОВА попередили українців, що є загроза атаки дронів.

"Перейдіть в укриття та інші безпечні місця. Зберігайте спокій та дотримуйтесь інформаційної тиші", - зазначають у відомстві.