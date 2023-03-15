ua ru
Ср, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни застосували білий фосфор в Бахмутському районі неподалік від будинків, - AFP

Новость на русском →
Середа 15 березня 2023 14:21
Росіяни застосували білий фосфор в Бахмутському районі неподалік від будинків, - AFP Фото: росіяни застосували білий фосфор в Бахмутському районі неподалік від будинків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти застосували боєприпаси з білим фосфором по безлюдній місцевості біля міста Часів Яр на сході України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як стверджують журналісти AFP, які перебували на місці подій, вони чули свист й бачили вибухи боєприпасів, які випустили маленькі палаючі кульки білого фосфору. Снаряди підпалили рослинність на площі еквівалентній розміру футбольного поля.

Журналісти відзначають, що найближчі будинки знаходилися на відстані близько 200 метрів від зовнішнього краю зони ураження.

Снаряди з білим фосфором заборонено використовувати проти цивільного населення, однак їх можна застосувати проти військових цілей відповідно до Женевської конвенції. Водночас журналісти не змогли підтвердити, що об'єктом обстрілу була позиція наших воїнів, хоча біля стежки на згарищі була припаркована зелена вантажівка з білим хрестом.

Україна неодноразово звинувачувала Росію у використанні снарядів з білим фосфором у тому ж числі й проти цивільного населення, однак Кремль у звичній для нього манері усе заперечує.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще на початку повномасштабного вторгнення росіяни активно використовували білий фосфор. Наприклад, використання такої зброї помітили біля Авдіївки або ж під час бомбардування Краматорська.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Рамштайн-10. Чого чекати Україні від зустрічі союзників
Рамштайн-10. Чого чекати Україні від зустрічі союзників
DAILY
Борис Філатов: Коли полетіли перші ракети, у тих, хто сумував за СРСР, одразу зникли ілюзії
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Коли полетіли перші ракети, у тих, хто сумував за СРСР, одразу зникли ілюзії