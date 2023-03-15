Росіяни застосували білий фосфор в Бахмутському районі неподалік від будинків, - AFP

Російські окупанти застосували боєприпаси з білим фосфором по безлюдній місцевості біля міста Часів Яр на сході України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Як стверджують журналісти AFP, які перебували на місці подій, вони чули свист й бачили вибухи боєприпасів, які випустили маленькі палаючі кульки білого фосфору. Снаряди підпалили рослинність на площі еквівалентній розміру футбольного поля.

Журналісти відзначають, що найближчі будинки знаходилися на відстані близько 200 метрів від зовнішнього краю зони ураження.

Снаряди з білим фосфором заборонено використовувати проти цивільного населення, однак їх можна застосувати проти військових цілей відповідно до Женевської конвенції. Водночас журналісти не змогли підтвердити, що об'єктом обстрілу була позиція наших воїнів, хоча біля стежки на згарищі була припаркована зелена вантажівка з білим хрестом.

Україна неодноразово звинувачувала Росію у використанні снарядів з білим фосфором у тому ж числі й проти цивільного населення, однак Кремль у звичній для нього манері усе заперечує.