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Россияне применили белый фосфор в Бахмутском районе неподалеку от домов, - AFP

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Среда 15 марта 2023 14:21
Россияне применили белый фосфор в Бахмутском районе неподалеку от домов, - AFP Фото: россияне применили белый фосфор в Бахмутском районе неподалеку от домов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты применили боеприпасы с белым фосфором по безлюдной местности возле города Часов Яр на востоке Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как утверждают журналисты AFP, которые находились на месте событий, они слышали свист и видели взрывы боеприпасов, которые выпустили маленькие горящие шарики белого фосфора. Снаряды подожгли растительность на площади эквивалентной размеру футбольного поля.

Журналисты отмечают, что ближайшие дома находились на расстоянии около 200 метров от внешнего края зоны поражения.

Снаряды с белым фосфором запрещено использовать против гражданского населения, однако их можно применить против военных целей в соответствии с Женевской конвенцией. В то же время журналисты не смогли подтвердить, что объектом обстрела была позиция наших воинов, хотя возле тропы на пепелище был припаркован зеленый грузовик с белым крестом.

Украина неоднократно обвиняла Россию в использовании снарядов с белым фосфором в том числе и против гражданского населения, однако Кремль в привычной для него манере все отрицает.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще в начале полномасштабного вторжения россияне активно использовали белый фосфор. Например, использование такого оружия заметили возле Авдеевки или во время бомбардировки Краматорска.

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