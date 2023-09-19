ua en ru
Вт, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни заселяються в будинки до пенсіонерів у Токмаку і грабують їх, - Генштаб

Токмак, Вівторок 19 вересня 2023 20:33
UA EN RU
Росіяни заселяються в будинки до пенсіонерів у Токмаку і грабують їх, - Генштаб Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові в окупованому Токмаку (Запорізька область) заселяються в будинки до пенсіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти примусово проживають разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках, використовуючи мирних жителів як живий щит. Так, в населеному пункті Токмак Запорізької області військовослужбовців російських окупаційних військ масово розселяють до цивільних людей похилого віку в їхні помешкання.

Росіяни заселяються в будинки до пенсіонерів у Токмаку і грабують їх, - Генштаб

Фото: Токмак (deepstatemap.live)

"Крім того, окупанти грабують квартири та будинки громадян України", - додали у Генштабі.

Контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області

Українські військові продовжують ведення наступальних дій та прориваються до другої лінії оборони російських окупантів на півдні.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що маркером наступного прориву ЗСУ буде звільнення Токмака.

Також експерти повідомляли, що росіяни перетворили місто Токмак (Запорізька область) на великий логістичний вузол. Тому окупанти "дуже серйозно" битимуться за це місто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Запорожская область Генштаб ВСУ Війна в Україні
NEWS
Росіяни вдарили по Костянтинівці 6 вересня з комплексу С-300, - СБУ
Росіяни вдарили по Костянтинівці 6 вересня з комплексу С-300, - СБУ
DAILY
Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни