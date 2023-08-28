Росіяни будуть дуже серйозно битися за Токмак: експерт пояснив причину

Росіяни перетворили місто Токмак (Запорізька область) на великий логістичний вузол. Тому окупанти "дуже серйозно" битимуться за це місто .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви військового експерта Олексія Гетьмана та військового експерта Владислава Селезньова.

Росіяни дуже серйозно битимуться за Токмак

Гетьман називає Токмак проміжною метою. Росіяни перетворили місто на великий логістичний вузол, навколо якого звели укріплення з протитанковими ровами. На його думку, за Токмак ворог битиметься "дуже серйозно".

"Тому що далі Мелітополь, якщо подивитися на карти, то за Токмаком майже немає фортифікацій, тільки блокпости до самого Мелітополя і узбережжя. Не секрет, що наше завдання - вийти на Азовське море. А якщо не встигнемо зробити це до сезону дощів, то хоча б на 15-20 кілометрів до берега, щоб узяти під вогневий контроль все те, що росіяни можуть переміщати з материкової частини в бік Криму і навпаки", - розповів він РБК-Україна.

Очевидно, що зі звільненням Мелітополя українські сили переріжуть сухопутний коридор до Криму і фактично розсічуть окуповані території на півдні. Але Владислав Селезньов не поспішає з висновками щодо Токмака.

Не можна однозначно назвати стратегічним напрямок на Токмак

За його словами, наша армія наступає там, де може. І не можна з упевненістю говорити про те, що основні сили задіяні в напрямку на Токмак.

"Тільки Генштаб знає остаточний задум, до якої мети ми будемо рухатися і яким чином діяти. Тому однозначно говорити про те, що напрямок на Токмак є стратегічним, не варто", - зазначив він.

Експерт каже: росіян промацують на чотирьох південних ділянках від Василівки (Запорізька область) до Вугледара (Донецька область). Це нервує ворога і змушує постійно переміщати оперативні резерви.

На півдні противник до нашого контрнаступу зосередив близько 1000 одиниць ствольної та реактивної артилерії. І згідно з підрахунками, майже за три місяці вдалося знищити щонайменше 2/3. Додаткові ресурси підтягуються, але вони не компенсують втрат, додав Селезньов.

Більш детально про те, як далі розвиватимуться події на півдні та що може зупинити наступ на Токмак - у матеріалі РБК-Україна.